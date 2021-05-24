Эксперт: Белоруссии и РФ важно выработать меры совместного реагирования на внешние угрозы

МИНСК, 21 мая. /ТАСС/. Силы, заинтересованные в ослаблении позиций Союзного государства (СГ) Белоруссии и России, будут постоянно испытывать его на прочность, поэтому Москве и Минску важно выработать меры совместного реагирования на внешние угрозы. Об этом заявил заместитель председателя Парламентского собрания СГ, председатель комиссии Палаты представителей Национального собрания (нижней палаты парламента) Белоруссии по международным делам Андрей Савиных в ходе Международной конференции на тему "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства", которая в пятницу прошла в формате видеосвязи.

"Силы, заинтересованные в ослаблении позиций Союзного государства будут постоянно испытывать нас на прочность. Речь, конечно, не идет о вооруженном вмешательстве. Солидный военно-промышленный потенциал и проведение согласованной оборонной политики позволяют нам обеспечивать территориальную целостность и суверенитет наших стран на должном уровне. Однако современная борьба за геополитическое господство и не предполагает классического военного вторжения", - сказал Савиных.

По его словам, одна из главных угроз - навязывание чуждых идеалов и ценностей. "В свете событий, происходящих сегодня вокруг Беларуси и России, нам крайне важно выработать меры совместного и, главное, адекватного реагирования на внешние вызовы и угрозы", - подчеркнул Савиных.

По его словам, Белоруссия на собственном опыте убедилась, какой разрушительной силой иногда обладает это оружие. "Попытка государственного переворота в Беларуси наглядно свидетельствует об истинных намерениях так называемых защитников свободы и демократии. Под предлогом этих лозунгов нашу страну пытались использовать в качестве плацдарма гибридной агрессии, направленной на дестабилизацию обстановки и передел сфер влияния в регионе. Однако этот план не сработал", - отметил он.

Новые "нечистоплотные" приемы

Со своей стороны председатель комиссии Парламентского собрания по вопросам внешней политики, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания (верхней палаты белорусского парламента) по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков отметил, что Белоруссия и Россия сегодня испытывают беспрецедентное внешнее давление, которое выражается как в применении традиционных политических, экономических, правовых механизмов, так и в совершенно новых, "зачастую нечистоплотных, находящихся за гранью конструктивных приемов".

По его словам, такие действия в конечном счете направлены на лишение экономической, политической самостоятельности наших стран, потерю суверенитета, а в итоге на разделение и уничтожение независимых государств как таковых. "С этой точки зрения сегодня для Беларуси и России противодействие внешней угрозе является одной из основных задач в рамках обеспечения безопасности наших граждан и стран. И мы не можем не реагировать на попытки ущемления прав наших граждан, вмешательства во внутренние дела наших стран", - сказал Рачков.