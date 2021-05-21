Турцию исключили из числа стран, где будут применяться новые правила WhatsApp

АНКАРА, 21 мая. /ТАСС/. Совет по вопросам конкуренции Турции сообщил в пятницу, что принадлежащий компании Facebook мессенджер WhatsApp исключил Турцию из числа стран, где будут применяться новые правила конфиденциальности.

"Соглашайся или удали". Что нужно знать о новой политике конфиденциальности WhatsApp

"Мы были уведомлены, что новые правила конфиденциальности WhatsApp не будут применяться в Турции. Это касается и тех пользователей, которые уже приняли новые правила пользования мессенджером", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее WhatsApp обновил в ряде стран пользовательское соглашение, обязав всех, кто использует мессенджер, делиться данными с Facebook. В частности, Facebook получит сведения о номере телефона, транзакциях и IP-адресах пользователей.

Это решение в Турции встретили с серьезной критикой, на протяжении нескольких дней в начале года одним из самых популярных хэштегов в турецком сегменте Twitter был #WhatsAppSiliyoruz (#УдаляемУотсап). Как убедился корреспондент ТАСС, многие сотрудники турецких госучреждений стали заводить аккаунты в Telegram и BIP - мессенджере, принадлежащем лидирующей турецкой телекоммуникационной компании Turkcell.