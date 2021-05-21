Президент Узбекистана предложил странам ЕАЭС возобновить регулярное авиасообщение

ТАШКЕНТ, 21 мая. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) возобновить регулярное пассажирское авиационное и железнодорожное сообщение.

"С учетом стабилизации эпидемиологической ситуации, проводимой в наших странах вакцинации населения, полагаем, что пришло время для возобновления регулярного авиационного и железнодорожного пассажирского сообщения", - сказал он в пятницу на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в режиме видеоконференции.

В ходе заседания Мирзиёев также заявил, что транспортно-транзитная сфера является "катализатором углубления экономических связей". В этой связи президент Узбекистана подчеркнул необходимость упростить прохождение грузов внутри ЕАЭС. "Требуют решения следующие вопросы - ускорение прохождения грузов через границы, гармонизация стандартов, оптимизация времени работы контрольно-пропускных пунктов, совершенствование процедуры пересечения границ. Кроме того, мы заинтересованы в расширении практики предоставления взаимных преференций на перевозки и транзит грузов", - отметил он.

Узбекистан готов активно взаимодействовать с ЕАЭС по устранению торговых барьеров, добавил президент республики. "Мы готовы активно взаимодействовать с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и государствами-членами по вопросам устранения барьеров и дальнейшего сближения нетарифных мер регулирования торговли", - сказал он.

В Евразийский экономический союз входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, статус государств-наблюдателей имеют Молдавия, Узбекистан и Куба. Узбекистан получил статус наблюдателя при ЕАЭС 11 декабря 2020 года. Этот статус дает возможность представителям государства-наблюдателя присутствовать по приглашению на заседаниях органов союза, получать утвержденные документы, но не дает права участвовать в принятии решений.