Макрон планирует посетить открытие Олимпийских игр в Токио

ПАРИЖ, 21 мая. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует посетить церемонию открытия Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщила в пятницу министр по делам молодежи и спорта республики Роксана Марасиняну в эфире радиостанции Franceinfo.

"Мы будем там с министром образования Жан-Мишелем Бланкером на протяжении двух недель. В отношении национальных делегаций существуют ограничения. Президент республики будет там на открытии. Мы должны там присутствовать, поскольку нам принимать олимпийский огонь для игр 2024 года, которые пройдут в Париже", - сказала она.

Министр рассказала, что спортсмены активно готовятся к предстоящим состязаниям и правительство предлагает им всестороннюю поддержку, в том числе по вакцинации. По словам министра спорта Франции, практически все спортсмены, которые примут участие в Олимпийских играх, уже привились от коронавируса. "Мы стараемся минимизировать риск для их здоровья в ходе этой поездки", - сказала она.

Глава спортивного ведомства добавила, что спортсменов уже подготовили к тому, что на церемонии открытия может быть "меньше публики, чем обычно", отметив, что это мероприятие традиционно позволяет атлетам зарядиться энергией и поддержкой перед состязаниями.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.