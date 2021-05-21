Макрон считает, что действия стран НАТО в ущерб союзникам подрывают стабильность альянса

ПАРИЖ, 21 мая. /ТАСС/. Преследование собственных интересов на мировой арене в ущерб союзникам подрывает сплоченность альянса. Об этом заявил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Солидарность между союзниками - это не конъюнктурный фактор. Она подразумевает обязанности и ответственность друг перед другом, а также приверженность соблюдению международного права. Страны-участницы не должны преследовать личные противоречивые интересы, которые идут вразрез с интересами их союзников", - указал Макрон.

По его словам, подобные коллизии наблюдались в Сирии, Ливии, Восточном Средиземноморье, на Кавказе. Также он заявил о расхождениях по вопросам взаимодействия на уровне вооружений, "что абсолютно важно в рамках НАТО". Хотя Макрон не упомянул, о каких конкретно странах идет речь, однако ранее в этом контексте с его стороны неоднократно звучала критика в адрес Турции.

Макрон выразил надежду на то, что саммит НАТО, запланированный на 14 июня в Брюсселе, позволит определить политическую и стратегическую роль организации, а также "позволит добиться более тесной сплоченности на основе ценностей и принципов, на которых держится альянс". "Мы хотим оживить Североатлантический альянс, и для этого необходимо прояснить вопрос его целостности и ответственности каждого участника", - подчеркнул он.

"Это уникальная возможность укрепить связи между Европой и Северной Америкой. Мы должны использовать эту возможность для принятия решений, нацеленных на будущее, в частности, по инициативе НАТО-2030", - сказал в свою очередь Столтенберг. Он отметил, что в ходе саммита участники должны подтвердить приверженность коллективному подходу к обороне, а также увеличению расходов на оборонную сферу.

В ноябре 2019 года французский лидер в интервью британскому журналу The Economist заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри альянса, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". Позже его высказывание раскритиковал ряд политиков. Впоследствии Макрон указал, что не жалеет о своих высказываниях о "смерти мозга" НАТО, так как считает, что они позволили запустить важные дискуссии о положении дел в Североатлантическом альянсе.