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Палестино-израильский конфликт

JPost: стычки между полицией Израиля и палестинцами вспыхнули на Храмовой горе

По данным газеты, полиция применяет резиновые пули и слезоточивый газ

ТАСС, 21 мая. Столкновения между израильской полицией и палестинцами начались на Храмовой горе в Иерусалиме после пятничной молитвы. Как сообщает газета The Jerusalem Post, полиция применяет резиновые пули и слезоточивый газ.

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Стычки начались на фоне напряженного перемирия между Израилем и ХАМАС, которое вступило в силу минувшей ночью.

Действующие в Газе группировки и израильская армия обменивались ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава сектора, число погибших в Газе палестинцев достигло 243, 1 910 получили ранения. Всего жертвами конфликта на палестинских территориях с учетом Западного берега реки Иордан стали около 270 человек. С израильской стороны погибли не менее 12 человек (девять израильтян и трое иностранных рабочих).

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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