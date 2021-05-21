Парламент Каталонии утвердил кандидатуру Арагонеса на пост лидера региона

МАДРИД, 21 мая. /ТАСС/. Парламент Каталонии утвердил кандидатуру сторонника партии "Левые республиканцы Каталонии" (ЛРК), которая выступает за независимость региона, Пере Арагонеса на пост главы правительства этого испанского автономного сообщества.

По итогам состоявшегося в пятницу голосования представителя ЛРК поддержали 74 депутата, еще 61 выступил против.​​​​

14 февраля в Каталонии состоялись парламентские выборы. По их итогам победа по числу голосов досталась соцпартии, поддерживающей единство Испании. Тем не менее, трем сепаратистским политическим силам совместно удалось получить большинство кресел в региональном парламенте. Речь идет о партиях ЛРК, "Вместе за Каталонию" и "Кандидаты за народное единство". Председателем ЛРК является Ориол Жункерас - бывший замглавы правительства региона, приговоренный к 13 годам лишения свободы за организацию незаконного сепаратистского плебисцита 2017 года. Сторонником "Вместе за Каталонию" является экс-лидер автономии Карлес Пучдемон, бежавший от испанского правосудия в Бельгию после референдума о независимости.

В конце марта парламент Каталонии не утвердил кандидатуру 38-летнего Арагонеса на пост главы правительства региона. Тогда этого не удалось сделать из-за отсутствия соглашения между ЛРК и "Вместе за Каталонию". Тем не менее ранее две партии достигли договоренности о формировании коалиционного правительства.

Арагонес занял пост замглавы правительства Каталонии в 2018 году. Тем не менее в сентябре прошлого года испанский суд постановил лишить Кима Торру, возглавлявшего на тот момент кабмин автономного сообщества, права занимать государственные должности в течение 18 месяцев. В результате Торра утратил статус лидера региона, а Арагонес стал исполняющим обязанности главы каталонского правительства.

В ходе дебатов в парламенте он призывал устроить в регионе референдум о самоопределении наподобие того, который состоялся в Шотландии.