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Палестино-израильский конфликт

Около 40 палестинцев пострадали в стычках с полицией Израиля на Западном берегу

По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, наиболее ожесточенные столкновения происходят в районе городов Вифлеем и Калькилья, а также близ селения Кафр-Каддум

КАИР, 21 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 38 палестинцев получили ранения в пятницу в стычках с израильской полицией на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило Палестинское общество Красного Полумесяца.

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"38 человек ранены в стычках с правоохранительными органами Израиля", - приводит заявление организации телеканал Al Arabiya.

По его информации, наиболее ожесточенные столкновения происходят в районе городов Вифлеем и Калькилья, а также близ селения Кафр-Каддум. Как уточняется, силовики применяют резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Помимо этого, столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими сейчас происходят на Храмовой горе в Иерусалиме.

По последним данным, там пострадали не менее 35 арабов.

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