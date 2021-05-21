Около 40 палестинцев пострадали в стычках с полицией Израиля на Западном берегу

КАИР, 21 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 38 палестинцев получили ранения в пятницу в стычках с израильской полицией на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило Палестинское общество Красного Полумесяца.

Перемирие между Израилем и Палестиной. Главное

На эту тему

"38 человек ранены в стычках с правоохранительными органами Израиля", - приводит заявление организации телеканал Al Arabiya.

По его информации, наиболее ожесточенные столкновения происходят в районе городов Вифлеем и Калькилья, а также близ селения Кафр-Каддум. Как уточняется, силовики применяют резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Помимо этого, столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими сейчас происходят на Храмовой горе в Иерусалиме.

По последним данным, там пострадали не менее 35 арабов.