Около 40 палестинцев пострадали в стычках с полицией Израиля на Западном берегу

КАИР, 21 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 38 палестинцев получили ранения в пятницу в стычках с израильской полицией на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило Палестинское общество Красного Полумесяца.
"38 человек ранены в стычках с правоохранительными органами Израиля", - приводит заявление организации телеканал Al Arabiya.
По его информации, наиболее ожесточенные столкновения происходят в районе городов Вифлеем и Калькилья, а также близ селения Кафр-Каддум. Как уточняется, силовики применяют резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Помимо этого, столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими сейчас происходят на Храмовой горе в Иерусалиме.
По последним данным, там пострадали не менее 35 арабов.