DPA: лидеры ЕС на саммите 24-25 мая поручат Боррелю подготовить отчет об отношениях с РФ

БЕРЛИН, 21 мая. /ТАСС/. Лидеры государств - членов Евросоюза намерены запросить у главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и Европейской комиссии отчет об отношениях с Россией. Как сообщило в пятницу агентство DPA, соответствующее поручение будет дано на очередном саммите ЕС, который состоится 24-25 мая в Брюсселе.

Европейский совет осуждает "незаконные и провокационные действия российской стороны против ЕС и его стран-членов", говорится в проекте итогового заявления предстоящего саммита. К таким действиям, по утверждению ЕС, относятся кибератаки и действия, приписываемые российским спецслужбам.

По данным DPA, отчет должен быть представлен на саммите ЕС, который состоится в июне. Однако европейские дипломаты считают, что это в целом не повлечет за собой изменения курса ЕС в отношении России.

Отмечается, что в отношениях с Россией ЕС продолжит следовать пяти принципам, которые были установлены в 2016 году. Они включают в себя, в частности, следование минским соглашениям в вопросе ситуации на востоке Украины, установление тесных контактов ЕС со странами СНГ, взаимодействие с Москвой по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также противодействие РФ там, где у сторон разногласия.