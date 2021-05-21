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Палестино-израильский конфликт

ХАМАС поблагодарило Иран за финансовую поддержку и поставки оружия в сектор Газа

Сейчас между сторонами палестино-израильского конфликта установилось перемирие. Его удалось достичь после 11 дней обмена ракетными ударами

КАИР, 21 мая. /ТАСС/. Глава политбюро контролирующего сектор Газа движения ХАМАС Исмаил Хания выразил благодарность иранским властям за поставки оружия в прибрежный анклав и финансовую поддержку. Об этом сообщила в пятницу палестинская радиостанция Donia Al-Watan.

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"Мы благодарим всех, кто поддерживал ХАМАС и сынов палестинского народа. Благодарим Египет, Катар, ООН. Также благодарим Иран, который не скупился на финансовую поддержку и поставки стратегического оружия для ХАМАС", - приводит радиостанция слова Хании, выступавшего по случаю вступления в силу перемирия между Израилем и палестинскими радикальными группировками.

С 10 мая действующие в секторе Газа группировки и израильская армия обменивались ударами. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава сектора, число погибших в Газе палестинцев достигло 243, 1 910 получили ранения. Всего жертвами конфликта на палестинских территориях с учетом Западного берега реки Иордан стали около 270 человек. С израильской стороны погибли не менее 12 человек (девять израильтян и трое иностранных рабочих).

Перемирия удалось достичь при активном посредничестве Египта после 11 дней обмена ракетными ударами. В пятницу в 02:00 мск режим прекращения огня вступил в силу.

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ИранПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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