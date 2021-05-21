Суд Киева оставил Медведчука под домашним арестом

КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Апелляционный суд Киева отказал в удовлетворении жалобы адвокатов главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука относительно примененной к нему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля, а также жалобы прокуроров, оставив решение суда первой инстанции без изменений. Такое решение огласил в пятницу председательствующий судья Валерий Лашевич.

"Коллегия судей постановила определение следственного судьи Печерского районного суда Киева <...> оставить без изменений <..>, а апелляционные жалобы оставить без удовлетворения", - сказал он.

Суд также отказал в просьбе 26 депутатов Верховной рады от партии ОПЗЖ отпустить Медведчука на поруки. Определение суда обжалованию не подлежит, полный его текст будет оглашен 26 мая в 17:00, сообщил Лашевич.

В пятницу Киевский апелляционный суд рассматривал две жалобы на круглосуточный домашний арест Медведчука по одной от каждой из сторон: адвокаты просили суд освободить политика, а прокуроры - избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере около $10,5 млн.

11 мая правоохранительные органы Украины провели обыски в доме Медведчука и в офисе ОПЗЖ. Позже ему предъявили обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Максимальное наказание по первой статье - тюремное заключение на срок до 15 лет, по второй - до пожизненного лишения свободы. 13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля. Тогда же суд отклонил ходатайство его защиты отпустить его на поруки. Оппозиционер считает обвинения политически мотивированными и бездоказательными.