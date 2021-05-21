Белорусская ассоциация журналистов сообщила о силовиках в студии телеканала "Белсат"

МИНСК, 21 мая. /ТАСС/. Силовики пришли в минскую студию польского телеканала "Белсат", вещающего в Белоруссии, есть задержанные. Об этом сообщила в пятницу Белорусская ассоциация журналистов.

"Силовики ворвались в студию телеканала "Белсат", где снимается программа "Каждый из нас" . Задержаны технические работники", - говорится в сообщении ассоциации со ссылкой на телеканал.

По словам ведущего передачи Глеба Лободенко, творческой группы на месте не было, но были техники, которые сейчас не выходят на связь.

В МВД Белоруссии пока не комментируют ситуацию.