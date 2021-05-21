Нетаньяху поблагодарил главу Египта за усилия по достижению перемирия Израиля и ХАМАС

ТАСС, 21 мая. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси за его усилия по заключению перемирия между Израилем и контролирующим сектор Газа палестинским движением ХАМАС. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовал в пятницу в своем Twitter пресс-секретарь израильского премьера по работе с прессой на арабском языке Офир Гендельман.

"Спасибо вам, господин президент ас-Сиси, за вашу значимую роль в восстановлении спокойствия, а также укреплении безопасности и стабильности в нашем регионе", - приводятся в сообщении слова Нетаньяху.

Действующие в Газе группировки и израильская армия обменивались ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. За это время радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. Согласно последним данным Минздрава сектора, число погибших в Газе палестинцев достигло 243, 1 910 получили ранения. Всего жертвами конфликта на палестинских территориях с учетом Западного берега реки Иордан стали около 270 человек. С израильской стороны погибли не менее 12 человек (девять израильтян и трое иностранных рабочих).