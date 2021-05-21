Представитель Евросоюза заявил, что ЕС стремится к стабильным отношениям с Россией

БРЮССЕЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Евросоюз стремится к стабильным отношениям с Россией, и будет обсуждать пути достижения этого на саммите 24 мая в Брюсселе. Об этом сообщил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель ЕС в преддверии встречи лидеров.

"Мы хотим стабильных отношений с Россией. Как этого добиться - будем обсуждать", - сказал он.

По словам дипломата, лидеры ЕС проведут стратегическую дискуссию по отношениям с Россией. "Состоится стратегическая дискуссия в свете недавних событий. Первым главным сообщением будет осуждение действий России по отношению к странам ЕС, солидарность с членами ЕС и нашими Восточными партнерами. Второе - поручение главе дипломатии Жозепу Боррелю подготовить отчет по отношениям с Россией, чтобы лучше посмотреть, на каком мы этапе находимся", - утверждал он.

На вопрос журналистов о том, стоит ли ожидать новых санкций против России, дипломат ответил: "Посмотрим, куда дискуссия приведет. Конечно, некоторые страны могут сказать, что нужны новые санкции, другие могут выступить против. Нужно провести дискуссию".

При этом, по словам источника, ЕС продолжит придерживаться пяти принципов в отношениях с РФ, которые были установлены в 2016 году. Они включают в себя, в частности, следование Минским соглашениям в вопросе ситуации на востоке Украины, установление тесных контактов ЕС со странами СНГ, взаимодействие с Москвой по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также противодействие РФ там, где у сторон разногласия.

Лидеры 27 стран ЕС должны были на онлайн-саммите в марте провести дискуссию по отношениям с Россией, однако они решили перенести ее, так как, по мнению Брюсселя, для обсуждения этого вопроса нужна физическая встреча. Позже глава Евросовета Шарль Мишель созвал внеплановый очный саммит на 24-25 мая, чтобы обсудить отношения с Москвой и ситуацию с пандемией коронавируса.