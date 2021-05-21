AFP: Эфиопия выслала журналиста The New York Times за освещение ситуации в Тыграе

ПРЕТОРИЯ, 21 мая. /ТАСС/. Власти Эфиопии выслали в пятницу из страны корреспондента газеты The New York Times Саймона Маркса после того, как у него была отозвана аккредитация за "несбалансированное освещение" складывающей в штате Тыграй ситуации. Об этом сообщило Agence France-Presse.

"После того, как журналист лишился аккредитации, ему больше нечего делать в стране и следует возвращаться домой", - заявил руководитель правительственной службы по СМИ Мохаммед Идрисс. Журналист ирландского происхождения был посажен на самолет, он покинул Эфиопию.

В марте Маркс совершил поездку в Тыграй, после чего написал несколько статей, затем его лишили аккредитации. Высылка журналиста стала первой с 2018 года, когда премьер-министром Эфиопии был избран Абий Ахмед, отмечает агентство.

Военная операция федеральных войск началась в штате Тыграй 4 ноября минувшего года после того, как мятежники из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) напали накануне на объекты Северного командования, убили оставшихся верными центральному правительству военных и захватили тяжелое вооружение. Боевая фаза операции завершилась 28 ноября взятием федеральными войсками столицы Тыграя Мэкэле и возвращением Аддис-Абебой контроля над всеми крупными городами и стратегическими объектами штата. Однако ушедший в подполье лидер НФОТ Геберемайкл заявил, что борьба с федеральным правительством за самоопределение Тыграя будет продолжена.

С начала текущего года в адрес федерального правительства Эфиопии звучат обвинения со стороны ряда международных неправительственных организаций в нарушении гуманитарных норм в штате Тыграй. В свою очередь власти страны указывают, что проводят в Тыграе правоохранительную операцию с предельной осторожностью и так, чтобы не наносить ущерба населению региона. МИД Эфиопии в официальном заявлении от 13 марта отметил, что "правительство Эфиопии со всей серьезностью относится к любым сообщениям о преступлениях и нарушениях прав человека в Тыграе. В каждом из таких случаев проводится соответствующее юридическое расследование".