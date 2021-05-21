ООН выделит дополнительно $4,5 млн на помощь сектору Газа

ООН, 21 мая. /ТАСС/. ООН направит дополнительно $4,5 млн на помощь сектору Газа после достижения перемирия между Израилем и ХАМАС. Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сегодня сообщило о выделении $4,5 млн по линии Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации на гуманитарные нужды в секторе Газа в дополнение к $14,5 млн, выделенных для оккупированных палестинских территорий ранее на этой неделе", - сказал он.