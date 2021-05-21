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Страны G20 намерены облегчить патентирование лекарств

В принятой декларации участники встречи признали, что "интеллектуальная собственность может быть дополнительным импульсом к технологическому развитию"

РИМ, 21 мая. /ТАСС/. Страны Группы двадцати (G20) и другие государства в присутствии глав международных и региональных организаций утвердили передачу патентов на лекарственные средства на добровольной основе и в рамках существующих правовых международных норм. Об этом говорится в Римской декларации, принятой в пятницу по итогам встречи, прошедшей в формате видеоконференции.

"Обязуемся облегчать обмен информацией, передачу соглашений по патентному праву, а также передачу технологий и знаний на добровольной основе и на основании действующих многосторонних соглашений", - говорится в документе.

Как отметила сопредседательствовавшая на саммите глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, все участвовавшие в мероприятии признали, что "интеллектуальная собственность может быть дополнительным импульсом к технологическому развитию". Она также сообщила, что в июне ЕС предложит Всемирной торговой организации (ВТО) "третий путь", предполагающий "лучшие коммерческие условия, поддержку и наращивание производства, а также особое использование лицензий в кризисные времена".

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Фон дер Ляйен, Урсула
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