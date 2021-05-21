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Пандемия COVID-19

Глава ЕК заявила, что сертификат COVID-19 будет действителен в будущем для стран вне ЕС

Сертификация предполагается на основе свидетельства о вакцинации, справки о перенесенном COVID-19 или отрицательном результате ПЦР-теста

РИМ, 21 мая. /ТАСС/. Цифровая сертификация COVID-19, которая вступит в действие в ЕС для облегчения передвижений, может применяться и к странам вне сообщества в случае предоставления соответствующих данных. Об этом сообщила в пятницу по завершении Глобального саммита по здравоохранению глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сертификация должна признаваться. Мы обозначили критерии пока для других стран-членов, но должно быть сообщение и с государствами вне ЕС. В будущем он [сертификат] может распространяться и на другие страны при предоставлении соответствующих данных", - сказала она.

Сертификация предполагается на основе свидетельства о вакцинации, справки о перенесенном COVID-19 или отрицательном результате ПЦР-теста. Подобный механизм в Италии планируется ввести уже к концу месяца. Однако пока в ЕС говорят о признании сертификата о вакцинации одобренными в ЕС прививками.

Теги
Фон дер Ляйен, УрсулаПандемия COVID-19
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