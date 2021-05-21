Источник: глава МИД Турции и госсекретарь США обсудили прекращение огня в Палестине

АНКАРА, 21 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Энтони Блинкен провели в пятницу телефонные переговоры, сообщил ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"Сегодня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе переговоров, помимо двусторонних отношений, обсуждались заседание Генеральной Ассамблеи ООН по Палестине, объявление о прекращении огня в Газе и последующие события. Стороны обсудили гуманитарную помощь Афганистану и Сирии, а также события в Восточном Средиземноморье", - сказал собеседник агентства.

Израиль и палестинское движение ХАМАС начали обмен ударами 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу в 02:00 мск 21 мая. Однако в пятницу на Храмовой горе в Иерусалиме вновь произошли беспорядки. В них пострадали, по данным палестинских СМИ, не менее 35 человек.