В ООН заявили, что иностранные наемники остаются угрозой для мира в Ливии

ООН, 21 мая. /ТАСС/. ООН отмечает присутствие в Ливии тысяч иностранных боевиков и наемников, хотя не уточняет, их каких стран и при чьей помощи они туда прибыли.

"Продолжающееся использование, присутствие и действия тысяч наемников, иностранных боевиков и членов вооруженных группировок представляют угрозу безопасности не только Ливии, но и всему региону [Северной Африки], - заявил в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН спецпосланник генерального секретаря ООН по Ливии Ян Кубиш. - Недавние тревожные события в Чаде [в боях с боевиками там в конце апреля получил смертельные ранения президент страны] вновь напомнили нам о взаимосвязях между ситуацией в Ливии и стабильностью в регионе".

В качестве другой проблемы, несущей угрозу для недавно установившегося в Ливии спокойствия, Кубиш назвал преступные группировки, зачастую связанные с наемниками и боевиками и наживающиеся на переправке беженцев из Африки в Европу и контрабанде. "Критически важно запланировать и обеспечить упорядоченный вывод из региона иностранных боевиков и наемников одновременно с их разоружением, демобилизацией и реинтеграцией в странах происхождения", - добавил представитель всемирной организации.

Ранее эксперты ООН неоднократно указывали на присутствие в Ливии различных групп наемников из стран Африки, Ближнего Востока, но также и из России. Представитель РФ в ООН Василий Небензя категорически отвергал эти предположения.

В последнем докладе экспертов, опубликованном в начале 2020 года, среди лиц, оказывавших поддержку вооруженным группировкам в Ливии, назывались также граждане США, в частности, сооснователь частной военной компании Academi Эрик Принс. В докладе также утверждалось, что ряд вооруженных группировок был доставлен в Ливию Турцией из Сирии, где ранее они воевали против законного правительства Башара Асада.