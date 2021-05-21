США ввели санкции против российских компаний и судов, связанных с "Северным потоком - 2"

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. США ввели санкции против российских компаний и судов в связи с "Северным потоком - 2". В черном списке оказались в общей сложности 13 судов России, участвующих в реализации проекта. Согласно распространенной им информации, в черный список включены суда "Академик Черский", "Артемис оффшор", "Бахтемир", "Балтийский исследователь", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Нарвал", "Сивуч", "Спасатель Карев", "Умка", "Владислав Стрижов" и "Юрий Топчев".

Под санкции подпали "Морская спасательная служба", "Мортранссервис", Самарский теплоэнергетический имущественный фонд. Об этом говорится в сообщении Минфина страны. При этом ведомство вывело из-под санкций деятельность "Морской спасательной службы", которая не связана со стротельством газопровода.