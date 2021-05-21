Почти 13 тыс. домов получили повреждения в результате землетрясения на юго-западе Китая

ПЕКИН, 21 мая. /ТАСС/. Около 12,9 тыс. зданий, домов и других построек получили повреждения в результате произошедшего в пятницу землетрясения в Янби-Ийском автономном уезде в юго-западной китайской провинции Юньнань. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, всего различный материальный ущерб от удара стихии понесли более 72,3 тыс. жителей региона. По последним данным, в результате подземных толчков погиб один человек, ранения получил еще 21 местный житель, состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое. Ранее сообщалось о двоих погибших, однако один из них после получения экстренной терапии вновь начал подавать признаки жизни.

Местные власти направили в район бедствия более 600 спасателей, врачей и сотрудников других экстренных служб, а также 120 единиц техники. К настоящему времени там развернуто три временных лагеря - туда уже эвакуированы из опасных районов около 21 тыс. местных жителей.

Местные власти оценивают прямой экономический ущерб от удара стихии. Специалисты осматривают дороги, мосты, железнодорожные магистрали, линии электропередачи и другую инфраструктуру на предмет повреждений, а также при помощи беспилотных летательных аппаратов оценивают вероятность схода горной породы.

Первое землетрясение в Янби-Ийском автономном уезде в Дали-Байском автономном округе произошло вечером в пятницу в 20:56 по местному времени (15:56 мск). В общей сложности на протяжении полутора часов с интервалом в несколько минут было зафиксировано более двадцати подземных толчков магнитудой от 2,8 до 6,4. Очаг землетрясения залегал на глубине от 8 до 10 км и был расположен в 35 км к западу от города Дали (около 700 тыс. жителей) и в 300 км к западу от административного центра провинции - Куньмина (8,4 млн жителей).

Население Янби-Ийского автономного уезда составляет около 100 тыс. человек. Самое сильное в истории наблюдений землетрясение в этом районе произошло в 1925 году - тогда его магнитуда достигла 7.