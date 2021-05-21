Белый дом признал роль Каира в перемирии на Ближнем Востоке

Вопрос о том, в какой степени, по мнению правительства США, преодоление нынешнего витка напряженности в зоне палестино-израильского конфликта стало возможным благодаря личным усилиям Байдена, был несколько раз задан в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки. "Мы считаем, что это было завершено намного быстрее, чем такие конфликты в прошлом, в результате работы президента и, откровенно говоря, [его] дисциплины с самого начала", - ответила на один из таких вопросов официальный представитель американского лидера.

При этом она подтвердила, что Каир благодаря своему влиянию на палестинское движение ХАМАС сыграл важнейшую роль в достижении договоренностей о прекращении огня. "Мы [американские должностные лица] не отвлекались, концентрировали внимание на своей стратегической цели, концентрировали внимание на интенсивной тихой дипломатии, чтобы положить конец конфликту как можно скорее. Наше взаимодействие с лидером Египта было ключевой частью этого обсуждения и ключевой частью завершения конфликта с учетом их [египтян] важных отношений с ХАМАС", - сказала Псаки.

В связи с этим ей напомнили, что ранее сам Белый дом назвал роль президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси в данном деле "критически важной". А как бы вы охарактеризовали роль Байдена, спросили у Псаки. "Это были усилия, значительная часть которых координировалась Соединенными Штатами, в значительную часть которых он [Байден] был лично вовлечен <...>. Он также готов воздавать должное [другим] тогда, когда это следует делать. Это касается роли, которые сыграли египтяне, а также многие страны региона при работе с целью завершения конфликта", - заявила представитель Белого дома.

Кроме того, ее попросили уточнить, пошли ли Соединенные Штаты на какие бы то ни было уступки Израилю, чтобы обеспечить перемирие. "Нет", - коротко ответила Псаки.

С 10 мая действующие в секторе Газа группировки и израильская армия обменивались ударами. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава сектора, число погибших в Газе палестинцев достигло 243, пострадали 1 910 человек. Всего жертвами конфликта на палестинских территориях с учетом Западного берега реки Иордан стали около 270 человек. С израильской стороны погибли не менее 12 человек. Перемирия удалось достичь при посредничестве Египта. В пятницу режим прекращения огня вступил в силу.