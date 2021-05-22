NYT: в Нью-Йорке полиция задержала 27 участников митингов за Израиль и Палестину

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Полиция Нью-Йорка задержала 27 человек по итогам протестов на центральной площади Таймс-сквер, где в четверг встретились группы митингующих, выступавших в поддержку как Израиля, так и Палестины. Об этом сообщила в пятницу со ссылкой на свои данные газета The New York Times .

Часть задержаний прошла вечером в четверг и в ночь на пятницу, часть - уже днем. Участники акций были установлены благодаря проводившейся стражами порядка видеофиксации. Издание не уточняет, сколько среди задержанных было сторонников палестинцев, а сколько - израильтян.

Вечером в четверг на Таймс-сквер встретились две группы митингующих. Число тех, кто выступал за Палестину, составляло около 50, сторонников Израиля - около 20. Полиция некоторое время стояла между ними барьером, часть Таймс-сквер была оцеплена. Однако затем участники митингов стали оскорблять друг друга и кидаться пластиковыми бутылками. Тогда полиция оттеснила сторонников палестинцев, несколько человек были задержаны. Часть из них покинула площадь, другие до глубокой ночи продолжали ходить по Манхэттену.

На месте происшествия в четверг сотрудник полиции подтвердил журналистам, что были и другие инциденты, связанные с протестами из-за ситуации вокруг сектора Газа, однако они происходили не на Таймс-сквер. Одна из координирующих протесты групп в соцсетях сообщила, что участник пропалестинского митинга распылил газ в лицо полицейскому. The New York Times также сообщает, что был избит участник произраильской акции.