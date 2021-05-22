Блинкен и Аббас обсудили меры по соблюдению прекращения огня на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в пятницу в телефонной беседе с президентом Палестины Махмудом Аббасом принятие мер по обеспечению соблюдения режима прекращения огня между Израилем и палестинскими радикальными группировками. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам переговоров.

"Госсекретарь и президент приветствовали режим прекращения огня и обсудили меры по обеспечению его соблюдения. Госсекретарь подчеркнул приверженность США сотрудничеству с палестинскими властями и ООН для оказания скорейшей гуманитарной помощи и мобилизации международной поддержки Газы, а также усилий по ее восстановлению", - отметил дипломат.

Блинкен и Аббас "выразили признательность Египту за его посреднические усилия и обязались поддерживать открытые линии связи на всех уровнях", говорится в сообщении. "Президент приветствовал запланированную поездку в регион госсекретаря Блинкена, где он встретится с палестинскими, израильскими и [другими] региональными коллегами с целью обсудить усилия по оказанию помощи и совместную работу по построению лучшего будущего для палестинцев и израильтян", - заключил Прайс.

С 10 мая действующие в секторе Газа группировки и израильская армия обменивались ударами. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Перемирие вступило в силу 21 мая в 02:00 мск. Однако в пятницу на Храмовой горе в Иерусалиме вновь произошли беспорядки. В них пострадали, по данным палестинских СМИ, не менее 35 человек.