США назначают и. о. помощника госсекретаря Сон Кима спецпредставителем по КНДР

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам стран Восточной Азии и Тихого океана Сон Ким будет назначен новым спецпредставителем по КНДР. Об этом объявил в пятницу президент США Джо Байден.

"Я рад сообщить, что посол Сон Ким <...> займет пост спецпредставителя США по КНДР", - сказал он.

По словам американского лидера, США и Республика Корея готовы к прагматическим шагам с целью сокращения напряженности в отношениях с КНДР. "Две наши страны также разделяют готовность к дипломатическому взаимодействию с КНДР, к тому, чтобы делать прагматические шаги, которые позволят сократить напряженность", - подчеркнул Байден.

Он добавил, что в ходе переговоров с южнокорейским лидером они "обсудили общий подход к КНДР, а также продолжающуюся угрозу, которую представляет ядерная и ракетная программа КНДР".

Как сообщила 30 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Соединенные Штаты выработали новый подход к КНДР, отказавшись от идей "стратегического терпения" и заключения "грандиозной сделки" с Пхеньяном, которыми оперировали предыдущие американские правительства. Ранее администрация Байдена сигнализировала, по сути, о том, что не планирует делать ставку на прямой двусторонний диалог с КНДР ради денуклеаризации Корейского полуострова. Белый дом предупредил в январе, что собирается, помимо прочего, проводить курс на сдерживание Пхеньяна.