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Байден заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном на определенных условиях

Президент США Джо Байден AP Photo/Alex Brandon
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Президент США Джо Байден
© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден готов к личной встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном на определенных условиях, предусматривающих прежде всего ведение переговоров по денуклеаризации Пхеньяна. Об этом американский лидер сообщил в пятницу на совместной пресс-конференции с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином в Белом доме.

"Увидим. Если он [Ким Чен Ын] возьмет на себя обязательства относительно того, чтобы я встретился с ним, если есть обязательство, в соответствии с которым мы встречаемся. Это обязательство должно заключаться в том, что идет обсуждение его [Ким Чен Ына] ядерного арсенала", - заявил Байден.

Теги
СШАКНДРКим Чен ЫнБайден, Джозеф (Джо)
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