Байден заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном на определенных условиях

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден готов к личной встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном на определенных условиях, предусматривающих прежде всего ведение переговоров по денуклеаризации Пхеньяна. Об этом американский лидер сообщил в пятницу на совместной пресс-конференции с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином в Белом доме.

"Увидим. Если он [Ким Чен Ын] возьмет на себя обязательства относительно того, чтобы я встретился с ним, если есть обязательство, в соответствии с которым мы встречаемся. Это обязательство должно заключаться в том, что идет обсуждение его [Ким Чен Ына] ядерного арсенала", - заявил Байден.