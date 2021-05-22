Байден: члены обеих партий должны войти в комиссию по расследованию беспорядков 6 января

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Представители Демократический и Республиканской партий США должны войти в независимую комиссию по расследованию произошедших 6 января беспорядков у Капитолия, несмотря на протест многих республиканцев. Такое мнение высказал в пятницу американский президент Джо Байден в Белом доме после совместной пресс-конференции с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином.

Главу вашингтонской администрации спросили, поддержит ли он создание такой комиссии, если в ней будут одни демократы. "Я не отказываюсь от своей надежды. У нас будет двухпартийная комиссия", - ответил Байден.

В среду Палата представителей Конгресса США поддержала инициативу о создании независимой двухпартийной комиссии по расследованию произошедших 6 января беспорядков у Капитолия. Теперь за инициативу должен проголосовать Сенат. При этом в ее поддержку в верхней палате законодательного органа должны высказаться все демократы, а также минимум 10 республиканцев, которые резко критикуют данное предложение. Президент должен будет утвердить решение о формировании независимой комиссии, если оно будет принято.