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Протесты сторонников Трампа в США

Байден: члены обеих партий должны войти в комиссию по расследованию беспорядков 6 января

Палата представителей Конгресса США ранее поддержала инициативу о создании независимой двухпартийной комиссии по расследованию произошедших беспорядков у Капитолия

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Представители Демократический и Республиканской партий США должны войти в независимую комиссию по расследованию произошедших 6 января беспорядков у Капитолия, несмотря на протест многих республиканцев. Такое мнение высказал в пятницу американский президент Джо Байден в Белом доме после совместной пресс-конференции с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином.

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Главу вашингтонской администрации спросили, поддержит ли он создание такой комиссии, если в ней будут одни демократы. "Я не отказываюсь от своей надежды. У нас будет двухпартийная комиссия", - ответил Байден.

В среду Палата представителей Конгресса США поддержала инициативу о создании независимой двухпартийной комиссии по расследованию произошедших 6 января беспорядков у Капитолия. Теперь за инициативу должен проголосовать Сенат. При этом в ее поддержку в верхней палате законодательного органа должны высказаться все демократы, а также минимум 10 республиканцев, которые резко критикуют данное предложение. Президент должен будет утвердить решение о формировании независимой комиссии, если оно будет принято.

Теги
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