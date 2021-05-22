Байден отшутился и не стал отвечать на вопрос об НЛО

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в пятницу ушел от ответа на вопрос журналистов, что он думает о природе неопознанных летающих объектов.

Эта тема была неожиданно поднята на его совместной пресс-конференции с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином в Белом доме. Байден уже собирался уходить, однако корреспондент телеканала Fox News Питер Дуси захотел задать вопрос. Байден в ответ пошутил, что готов ответить, только если сотрудник консервативного СМИ не станет задавать ему "вредные" вопросы, как он "делает обычно". "Это [будет] кое-что интересное", - пообещал журналист.

"[Бывший] президент [Барак] Обама говорит, что есть снимки и записи объектов в небе, этих неопознанных воздушных явлений, и он говорит, что мы не знаем точно, что это такое. А вы как думаете, что это?" - спросил он Байдена.

Американский лидер отшутился и не стал раскрывать свою позицию. "Я бы спросил его [Обаму] еще раз", - ответил он под смех собравшихся и покинул зал.

Обама ранее в эфире телеканала CBS подтвердил наличие у американских властей снимков воздушных явлений, природа которых, по его словам, до сих пор остается неизвестной. При этом он отверг утверждения о том, что правительство США "держит инопланетян и [их] корабли" в какой-нибудь секретной лаборатории.

Программа изучения НЛО

В конце 2017 года стало известно, что в Пентагоне ранее действовала засекреченная программа сбора и анализа данных об "аномальных аэрокосмических угрозах". В 2007-2012 годах на нее было выделено $22 млн. На первых порах за программу отвечало Разведывательное управление Министерства обороны США.