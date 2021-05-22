Польша покупает у Турции 24 ударных беспилотника

ВАРШАВА, 22 мая. /ТАСС/. Польша решила приобрести у Турции 24 беспилотные летательные аппарата (БПЛА), вооруженные противотанковыми ракетами. Об этом заявил в субботу в эфире Польского радио министр обороны республики Мариуш Блащак.

"Это Bayraktar", - сказал он, пояснив, что это ударные БПЛА, "зарекомендовавшие себя в войнах на востоке" Европы и использовавшиеся на Ближнем Востоке. "В армию поступит оружие, которое до сих пор не было на вооружении польских ВС, проверенное оружие, эффективное оружие, оружие, которое отпугивает агрессора", - отметил министр.

По словам Блащака, соглашение на покупку будет подписано во время начинающегося в понедельник визита в Турцию президента Польши Анджея Дуды. "Первый комплект поступит в польскую армию через год, в 2022 году", - сказал министр, подчеркнув, что в рамках контракта республика получит также "логистический и учебный пакет".

Bayraktar TB2 - это ударный беспилотник с радиусом действия 150 км, крейсерской скоростью 130 км/ч и полезной нагрузкой до 50 кг. Он оснащен системой автоматического взлета и посадки.