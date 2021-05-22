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Палестино-израильский конфликт
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Reuters: Блинкен посетит Ближний Восток 26-27 мая для проверки соблюдения перемирия в Газе

По данным агентства, в планах госсекретаря США также визиты в Египет и Иорданию
Госсекретарь США Энтони Блинкен Graeme Jennings/Pool via AP
Описание
Госсекретарь США Энтони Блинкен
© Graeme Jennings/Pool via AP

ТАСС, 22 мая. Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Израиль и Западный берег 26-27 мая, чтобы проследить за усилиями по соблюдению перемирия в секторе Газа. Об этом сообщает в субботу агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с графиком работы Блинкена.

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Официальные лица США, Израиля и Палестины не опубликовали полный график поездки Блинкена. Госдепартамент анонсировал визит госсекретаря США, отметив, что он "обсудит меры по восстановлению и совместной работе над созданием лучшего будущего для израильтян и палестинцев".

Источник дополнительно сообщил, что в планах госсекретаря посещение Египта, который был посредником в установлении перемирия, а также визит в Иорданию.

С 10 мая действующие в секторе Газа группировки и израильская армия обменивались ударами. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Перемирие вступило в силу 21 мая в 02:00 мск. Однако в пятницу на Храмовой горе в Иерусалиме вновь произошли беспорядки. В них пострадали, по данным палестинских СМИ, не менее 35 человек.

Теги
СШАИорданияПалестинаЕгипетРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильБлинкен, Энтони
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