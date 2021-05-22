Партия МЕРА25 обратилась в МИД Греции по поводу нарушения в ЕС права греков Крыма

АФИНЫ, 22 мая. /ТАСС/. Депутат парламента Греции от левой партии МЕРА25 Мария Апатзиди направила министру иностранных дел Никосу Дендиасу обращение с призывом отменить запрет на право греков Крыма посещать Грецию. Об этом говорится в письме Апатзиди, которое основывается на аналогичном призыве греческого клуба "Друзья Крыма".

"Как нам стало известно из сообщения греческого клуба "Друзья Крыма", сложилась немыслимая ситуация, которая возникла из-за санкций, запрещающих грекам Крыма ездить в Грецию из-за несогласия с политикой, которую проводит Россия в своем споре с Украиной, - написала Апатзиди главе МИД. - В частности, санкционная политика Европейского союза не служит никаким европейским интересам, напротив, она только добавляет проблем и разногласий старому континенту, который страдает от такой политики. Единственные интересы, которым она может служить, - это интересы недальновидных и устаревших политиков трансатлантических "союзников", которые ее диктуют".

По словам Апатзиди, "чтобы служить только этим интересам, чуждым и для Греции, и для Европы в целом, греческое политическое руководство обрекает часть эллинизма на запрет на въезд в Грецию".

Депутат обратила внимание главы МИД на то, что "Греция имеет особую привилегию объединять народы и культуры, занимая особое место на карте, на перекрестке народов и их маршрутов, с ее великой культурой, которая формировалась на протяжении веков в результате непрерывного взаимодействия с десятками других культур в регионе и даже за его пределами, но особенно с ее людьми, которые живут и творят во всех уголках этой планеты, не забывая о своем происхождении и истории". "Эта привилегия в то же время является и долгом Греции перед человечеством и перед Европой, в частности. Греция не может быть ничем иным, кроме как органом мира, сотрудничества и единства народов. Она не может выступать ни за что иное, кроме Европы, уважающей потребности и интересы, а также и право на самоопределение своих народов. И она не будет жертвовать своим благополучием и мирным сосуществованием во имя ограниченных интересов, тем более чужих", - говорится в документе.

"Право греческого меньшинства в Крыму посещать Грецию самоочевидно, и греческое правительство обязано защищать его в европейских институтах и сделать это немедленно", - подчеркнула депутат. В заключение Апатзиди задала главе МИД вопрос, намерен ли он "немедленно вмешаться, чтобы остановить иррациональное отношение к грекам в Крыму и снять запрет на их право посещать" Грецию.

Требование клуба "Друзья Крыма"

В конце апреля греческий клуб "Друзья Крыма" потребовал от правительства страны защитить права соотечественников из Крыма, которые из-за санкций ЕС в отношении России не могут посещать свою историческую родину. Как тогда сообщил журналистам заместитель председателя этой ассоциации, бывший первый замминистра национальной обороны Греции, член греческой партии "Народное единство" Костас Исихос, клуб заявил серьезный протест, подчеркнув, что поездкам греков на родину мешает санкционная политика ЕС, которой "слепо следует" греческое правительство и которая не служит европейским интересам. В клубе отметили, что у этнических греков на полуострове есть возможность изучать греческий язык в школах, развивать свою культуру и традиции.