Власти Китая выдели $1,55 млн пострадавшим от землетрясений провинциям Юньнань и Цинхай

ПЕКИН, 22 мая. /ТАСС/. Министерство финансов и министерство по чрезвычайным ситуациям КНР выделили 10 млн юаней (порядка $1,55 млн) пострадавшим от серии землетрясений юго-западной провинции Юньнань и западной провинции Цинхай. Об этом говорится в опубликованном в субботу совместном заявлении двух ведомств.

Согласно документу, средства пойдут на поддержку и оказание помощи местным властям в проведении работ по ликвидации последствий подземных толчков и на обеспечение надлежащих условий жизни пострадавшим.

Кроме того, министерство по чрезвычайным ситуациям совместно с Государственным управлением продовольственных и материальных запасов КНР в срочном порядке отправили в пострадавшие от землетрясений районы провинции Юньнань 5 тыс. палаток, 10 тыс. раскладных кроватей и 20 тыс. одеял.

Ранее в субботу Министерство транспорта КНР повысило до второго уровень экстренного реагирования. Как сообщило ведомство, серия землетрясений в провинциях Юньнань и Цинхай привела к нарушению движения: некоторые участки автомагистралей серьезно повреждены, часть мостов обрушена.

Серия подземных толчков магнитудой от 2,8 до 6,4 произошла в пятницу вечером в Янби-Ийском автономном уезде в Дали-Байском автономном округе провинции Юньнань. С вечера пятницы до утра субботы сейсмологи зафиксировали 421 толчок, из них один - магнитудой от 6,0 до 6,9, три - магнитудой от 5,0 до 5,9, девять - магнитудой от 4,0 до 4,9, 18 - от 3,0 до 3,9, 34 - от 2,0 до 2,9, и 356 толчков магнитудой менее 2,0. В результате землетрясения три человека погибли, не менее 27 пострадали, материальный ущерб от удара стихии понесли более 72,3 тыс. жителей региона, около 12,9 тыс. зданий, домов и других построек получили повреждения.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на территории уезда Мадо Голог-Тибетского автономного округа в провинции Цинхай в ночь с пятницы на субботу. После чего сейсмологи зафиксировали в регионе еще шесть толчков магнитудой от 3,1 до 3,9. Как сообщили сейсмологи, землетрясения в двух провинциях не связаны между собой.