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Военная техника и военнослужащие США проследуют через Чехию на учения в Венгрию

В общей сложности через чешскую территорию проследуют 600 американских военнослужащих и 190 единиц военной техники

ПРАГА, 22 мая. /ТАСС/. Колонны американских военнослужащих и военной техники проследуют с 22 по 26 мая из Германии транзитом через Чехию в Венгрию для участия в учениях НАТО Saber Guardian 2021. Об этом сообщила в субботу журналистам официальный представитель генерального штаба ВС Чехии Магдалена Дворжакова.

"Расквартированные в Германии подразделения американской армии, задействованные в предстоящих международных учениях Saber Guardian 2021 в Венгрии, проследуют к месту их проведения начиная с [вечера] субботы транзитом через Чехию, - отметила она. - Каждое из этих подразделений во время транзита будет разделено на три - четыре группы. В них будет находиться от 10 до 20 единиц военной техники. Транзит будет осуществляться в поздние вечерние или ранние утренние часы, чтобы избежать проблем на наших автодорогах [в часы пик]".

В общей сложности через чешскую территорию проследуют 600 американских военнослужащих и 190 единиц военной техники. Каждая из групп будет находиться в республике максимум 48 часов. Транзит будут осуществляться по скоростным автомагистралям, ведущим от западных к восточным границам Чехии. Части ВС США в обратном направлении пройдут с 12 по 16 июня.

В Венгрии запланированы учения НАТО Saber Guardian 2021 при участии 13 500 военнослужащих из 16 стран и партнеров Североатлантического альянса. Американские военные пересекают территорию Чехии для участия в маневрах с 2015 года. Исключением стал 2020 год, когда из-за пандемии COVID-19 Saber Guardian не проводились. Дворжакова проинформировала, что большинство солдат ВС США прошли вакцинацию против коронавируса.

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