Учения по отработке реагирования на чрезвычайные ситуации прошли в ЛНР и ДНР

ЛУГАНСК, 22 мая. /ТАСС/. Донецкая и Луганская народные республики (ДНР) и (ЛНР) завершили в субботу учения по отработке действий государственных органов на случай чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщили лидеры Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

"С 17 по 22 мая на территории республики [Донецкой] проводилась проверка готовности к действиям органов управления и сил функциональных и территориальных подсистем Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в случае возможных кризисных ситуаций", - говорится в заявлении Дениса Пушилина, опубликованном на сайте главы ДНР. Он уточнил, что всего привлекалось около 40 тыс. человек.

"В период с 17 по 22 мая в республике [Луганской] проведена комплексная тренировка органов управления и сил гражданской защиты в рамках Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в заявлении главы ЛНР Леонида Пасечника, которое опубликовано агентство Луганскинформцентр. "Мероприятия проводились с целью повышения эффективности действий министерств для обеспечения безопасности граждан республики при возникновении чрезвычайных ситуаций военного, техногенного и санитарно-эпидемиологического характера, - отметил глава ЛНР. Он уточнил, что всего к проводимым мероприятиям привлекалось более 35 тыс. человек, в их числе граждане, находящиеся в запасе.

Силы МЧС ДНР 18 мая отработали действия по развертыванию мобильного госпиталя на случай обострения эпидемиологической обстановки, 20 мая в Горловке - учебную тренировку по ликвидации аварии на химически опасном объекте, 21 мая в Макеевке провели учения по отработке ликвидации последствий условного обстрела шахты со стороны украинских силовиков. Об этом сообщил в субботу заместитель министра по чрезвычайным ситуациям ДНР Андрей Агарков, передает Донецкое агентство новостей.

Министр транспорта ДНР Дмитрий Подлипанов сообщил, что 18-19 мая специалисты Минтранса совместно с госпредприятиями "Автодор" и "Донецкая железная дорога" отработали навыки по восстановлению железнодорожного и автомобильного полотна в случае его повреждения. По словам министра здравоохранения ДНР Александра Оприщенко, медики республики провели тренировку на шахте в Макеевке и учения по ликвидации условной утечки хлора на фильтровальной станции в Горловке.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Луганской народной республики отработало действия по реагированию на аварии и диверсии на ключевых объектах гражданской инфраструктуры, обследованию объектов, местности и акватории на предмет взрывных устройств, а также их ликвидации, сообщил глава МЧС ЛНР Евгений Кацавалов.

Он добавил, что Министерство здравоохранения ЛНР обеспечило развертывание дополнительных койко-мест и операционных для массового поступления пострадавших в случае чрезвычайных ситуаций, терактов, обстрелов. "Отработаны практические действия по оказанию первой доврачебной помощи и эвакуации пострадавших для последующей квалифицированной медицинской помощи, а также действия медперсонала в условиях обстрела со стороны противника", - рассказал Кацавалов.

Обострение ситуации в Донбассе

Леонид Песечник 14 мая сообщил, что ЛНР совместно ДНР 17-22 мая проведут учения по реагированию на возможные угрозы техногенного и природного характера, действий диверсионных групп и обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины. В тот же день о проведении проверки эффективности совместных действий силовых и гражданских ведомств ДНР сообщил глава республики Денис Пушилин.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах.

Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.