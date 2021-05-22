СБ ООН призвал стороны палестино-израильского конфликта соблюдать режим прекращения огня

ТАСС, 22 мая. Совет Безопасности ООН в субботу призвал стороны палестино-израильского конфликта соблюдать режим прекращения огня в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении Совбеза ООН, опубликованном на странице постоянного представительства Великобритании при международной организации в Twitter .

"Члены Совета Безопасности ООН приветствовали объявление о прекращении огня, которое началось 21 мая, и признают роль Египта, других стран региона, ООН, ближневосточного "квартета" и других международных игроков в этом вопросе. Совбез призвал к полному соблюдению режима прекращения огня", - говорится в заявлении.

Члены Совбеза также подчеркнули важность "достижения всеобъемлющего мира, основанного на представлении о регионе, где два демократических государства, Израиль и Палестина, мирно живут рядом, имея безопасные и признанные границы".

Кроме того, в СБ ООН отметили необходимость оказания срочной гуманитарной помощи населению Палестины.

В ночь на 21 мая по итогам активной челночной дипломатии египетских посредников вступил в действие режим прекращения огня в секторе Газа. В настоящее время основной задачей палестинских властей является восстановление разрушенного прибрежного анклава, ущерб в котором от военных действий оценивается в $350 млн. Кроме того, 80% населения сектора испытывают серьезные проблемы с водоснабжением и обеспечением электричеством.

Действующие в Газе группировки и израильская армия обменивались ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. За это время радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. В секторе Газа за 11 дней погибли 232 человека, 1 900 получили ранения. Жертвами конфликта на палестинских территориях с учетом Западного берега Иордана стали в общей сложности 260 человек. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.