Торговец оружием Гебрев заявил, что во Врбетице хранили старые боеприпасы

БЕРЛИН, 22 мая. /ТАСС/. Болгарский торговец оружием Эмилиян Гебрев утверждает, что его компания ЕМКО хранила не предназначенные для дальнейшей продажи старые боеприпасы времен Варшавского договора на складах в деревне Врбетице в Чехии, где в 2014 году прогремели два взрыва. Об этом он заявил в опубликованном в субботу интервью германскому журналу Der Spiegel .

Взрывы боеприпасов в деревне Врбетица. Что мы знаем про эти инциденты

"Наша компания, как и многие другие фирмы, снимала склады во Врбетице. Мы хранили там старые боеприпасы времен Варшавского договора, которые приобрели в Чешской Республике", - сказал предприниматель. "Мы по-разному нуждались в них в нашем производстве. Они не были предназначены для продажи", - утверждает Гебрев.

17 апреля власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

28 апреля представитель главного прокурора Болгарии Сийка Милева на брифинге сообщила, что прокуратура подозревает шестерых россиян в причастности к организации в 2011-2020 годах четырех взрывов на оружейных заводах страны, на которых хранилась продукция, принадлежащая Гебреву.