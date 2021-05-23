Telegraph: глава британского Минобороны назвал Россию угрозой номер один

ЛОНДОН, 23 мая. /ТАСС/. Министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес выступил с утверждением, что Россия - противник, который представляет "угрозу номер один" для Великобритании. Такое заявление Уоллес сделал в опубликованном в субботу интервью газете The Sunday Telegraph .

"Мы попытались [осуществить] деэскалацию, мы испробовали [различные] методы, но в настоящий момент, пока Россия не изменит свое поведение, довольно сложно понять, куда мы движемся", - сказал министр.

Уоллес посетовал на излишнюю, по его мнению, активность российских кораблей вблизи британских границ. "Нас регулярно посещают сующие свой нос российские корабли, нас регулярно посещает большое количество российских военных кораблей", - утверждал глава британского Минобороны. "Мы видели российскую подводную лодку в Ирландском море, которую, как мне кажется, мы не видели в течение очень долгого времени", - добавил он.

В декабре прошлого года Военно-морские силы (ВМС) Великобритании выступили с утверждением, что за последние несколько недель наблюдали "значительное присутствие" российских кораблей рядом с территориальными водами королевства. По информации же The Sunday Telegraph, всего с 2013 года британские ВМС зафиксировали 150 боевых единиц российского ВМФ.

Ранее посольство РФ в Великобритании неоднократно обращало внимание на то, что политики и военные королевства в последние годы часто ссылаются на якобы существующую российскую угрозу, чтобы оправдать увеличение оборонного бюджета и расширение британского военного присутствия в других регионах.