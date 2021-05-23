Шествия и митинги в поддержку национального единства прошли в городах Сирии

БЕЙРУТ, 23 мая. /ТАСС/. Массовые акции сирийской общественности в поддержку национального единства прошли в субботу в Дамаске и других городах страны. Как сообщило агентство SANA, их организаторы призвали граждан принять активное участие в предстоящем 26 мая голосовании на выборах президента арабской республики.

В столице около 7 тыс. спортсменов со всех уголков Сирии прошли с факелами по проспекту Меззе до площади Омейядов, где состоялось праздничное представление. "Сирийцы считают своим долгом участие в волеизъявлении, которое подтвердит выбор нашего народа в пользу свободы и независимого решения", - заявил председатель Всеобщей спортивной федерации Сирии Фирас Маале. По его словам, предстоящее голосование "увенчает победу в войне с терроризмом".

Сирийская учительница Рим Али - участница митинга в старинном районе Хай-Захра - считает проведение президентских выборов в соответствии с конституционными сроками "свидетельством о том, что Сирия является цивилизованной и демократической страной". "Мы направляем послание всему миру о том, что сирийцы смело смотрят в будущее и полны решимости восстановить свою страну", - сказала она.

По мнению Абдель Хакима ас-Саади - главы профсоюза адвокатов в столичном пригороде Джерамана, "успех намеченных на 26 мая президентских выборов убедительно покажет, что развязанная США и Западом против Сирии экономическая война не достигла поставленных перед ней целей и потерпела провал".

МИД арабской республики выступил в субботу с заявлением, в котором расценил как вмешательство во внутренние дела негативную позицию Франции и других европейских стран по поводу президентских выборов в Сирии. "Массовый приток сирийцев на избирательные участки по всему миру в ходе досрочного голосования 20 мая является лучшим ответом на отношение к этим выборам Парижа и других европейских столиц", - говорится в документе. В нем подчеркивается, что ни Франция, ни другие страны Запада "не смогут помешать процессу упрочения стабильности в стране".