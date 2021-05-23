В МАГАТЭ лишились доступа к данным с камер на иранских ядерных объектах

ТАСС, 23 мая. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) лишилось доступа к изображениям с камер, расположенных на иранских ядерных объектах, поскольку трехмесячный срок соглашения о мониторинге истек. Соответствующее заявление председателя Меджлиса (парламента) страны Мохаммада Багера Галибафа приводит в воскресенье агентство Fars.

"МАГАТЭ не имеет права доступа к видеозаписям и информации с камер внутри иранских ядерных объектов в связи с истечением крайнего срока", - приводит агентство слова Галибафа. Указанный трехмесячный период закончился 22 мая.

Иран и МАГАТЭ 21 февраля договорились о временном техническом решении для продолжения мониторинга на иранских ядерных объектах сроком до трех месяцев с учетом вступления в силу в этой стране с 23 февраля нового закона, который приостановил действие дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с агентством. В соответствии с новыми условиями сократился объем и тип инспекций МАГАТЭ в Иране, агентство лишилось доступа к камерам на ядерных объектах. В Тегеране предупреждали, что информация с камер будет стерта по истечении трех месяцев, если США не снимут санкции с Ирана.

Февральская договоренность стала основой для возможности организации очных политических консультаций по вопросу полного восстановления иранской ядерной сделки, которые с начала апреля ведутся в Вене.