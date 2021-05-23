СМИ: извержение вулкана Ньирагонго на востоке ДР Конго прекратилось

ПРЕТОРИЯ, 23 мая. /ТАСС/. Извержение вулкана Ньирагонго на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) прекратилось утром в воскресенье. Об этом сообщил конголезский новостной портал Actualite .

"Извержение вулкана прекратилось, расположенный у его подножия город Гома не пострадал, - заявил представитель местных властей Пепе Миква. - Поток лавы остановился в 50 метрах от границы городского аэропорта". Население Гомы превышает 1,5 млн человек.

Извержение этого одного из самых активных вулканов Африки началось вечером в субботу. В северо-восточных районах Гомы была объявлена эвакуация. Около 7 тыс. человек бежали из города в соседнюю Руанду. Очевидцы передают о двух крупных выбросах лавы. Ее поток устремился к аэропорту, расположенному у озера Киву. В качестве предупредительной меры Миссия ООН по стабилизации в ДРК эвакуировала из него несколько своих самолетов.

С прекращением извержения люди начали утром в воскресенье возвращаться в свои дома. Власти ведут оценку ущерба. Так, застывшая лава в 17 километрах к северу от Гомы перерезала шоссе на Рутшуру. Значительный ущерб нанесен пригородам Гомы, вплотную подходящим к северо-восточному склону вулкана. Там разрушены несколько десятков домов. Сообщения о возможных пострадавших не поступали.

Президент ДРК Феликс Чисекеди объявил в ночь на воскресенье, что прерывает свой визит в Европу и экстренно возвращается в страну. "Глава государства очень внимательно следит за развитием ситуации в связи со стихийным бедствием, возникшим из-за извержения вулкана", - заявил официальный представитель президента.

Высота вулкана Ньирагонго составляет 3 470 м. Он известен своей сверхтекучей вследствие особого химического состава лавой. Скорость движения лавы со склонов вулкана достигает 96 километров в час. Одно из самых значительных извержений Ньирагонго произошло в 1977 году - тогда погибли более 600 человек.