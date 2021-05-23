В Армении заявили, что часть военнослужащих ВС Азербайджана покинула армянскую территорию

ЕРЕВАН, 23 мая. /ТАСС/. Часть личного состава Вооруженных сил (ВС) Азербайджана, которая находилась на армянской территории с 12 мая, оставила ее и вернулась на исходные позиции. Об этом в воскресенье заявила Минобороны Армении.

"Ситуация после провокаций, осуществленных ВС Азербайджана на армяно-азербайджанской границе, относительно стабильная, по состоянию на полдень 23 мая инцидентов не зафиксировано. Вечером 22 мая часть личного состава ВС Азербайджана, вошедшая на территорию Армении, вернулась на исходные позиции", - отмечается в заявлении.

В Минобороны Армении 12 мая сообщили, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы. Вечером того же дня и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян собрал заседание Совбеза республики, на котором назвал произошедшие события посягательством на территорию страны. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км. Стороны несколько раз проводили переговоры для урегулирования ситуации. Последний раунд прошел 16 мая при посредничестве России.