При извержении вулкана Ньирагонго на востоке ДР Конго погибли пять человек

ПРЕТОРИЯ, 23 мая. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек погибли в последние сутки на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) из-за извержения вулкана Ньирагонго. Об этом объявил в воскресенье военный губернатор провинции Северное Киву генерал-лейтенант Констан Ндима.

"Во время эвакуации из административного центра провинции города Гома в ДТП погибли пять человек", - цитирует его конголезский новостной портал Actualite. Губернатор также сообщил, что в городе были зафиксированы грабежи магазинов, совершена попытка побега заключенных из центральной тюрьмы. В ночь на воскресенье в городе были слышны выстрелы, передает портал.

Извержение одного из самых активных вулканов Африки - Ньирагонго - началось вечером в субботу. В северо-восточных районах Гомы была объявлена эвакуация. Около 7 тыс. человек бежали из города в соседнюю Руанду. Очевидцы передают о двух крупных выбросах лавы. Ее поток устремился к аэропорту, расположенному у озера Киву.

Ранним утром в воскресенье извержение прекратилось. Город Гома, население которого превышает 1,5 млн человек, не пострадал. Лава стекала с северо-восточного склона вулкана, ее основной поток двигался к городскому аэропорту, прилегающему к озеру Киву. Лава остановилась в 50 метрах от границы аэропорта. С прекращением извержения люди начали возвращаться в свои дома. Власти ведут оценку ущерба. Так, застывшая лава в 17 километрах к северу от Гомы перерезала шоссе на Рутшуру. Значительный ущерб нанесен пригородам Гомы, вплотную подходящим к северо-восточному склону вулкана. Там разрушены несколько десятков домов.

Высота вулкана Ньирагонго составляет 3 470 м. Он известен своей сверхтекучей вследствие особого химического состава лавой. Скорость движения лавы со склонов вулкана достигает 96 км/ч. Одно из самых значительных извержений Ньирагонго произошло в 1977 году - тогда погибли более 600 человек.

На территории провинции Северное Киву указом президента ДР Конго 4 мая было введено сроком на 30 дней осадное положение, вся полнота власти была передана военной администрации. Решение принято в связи со значительным ухудшением в этой части страны ситуации в области безопасности и ростом числа нападений исламистов и бандитов.