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Самолет авиакомпании Ryanair сел в Минске после сообщения о минировании

В настоящий момент проверяется багаж пассажиров

МИНСК, 23 мая. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, приземлился в национальном аэропорту Минска после получения сообщения о минировании борта. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе аэропорта.

"Пилоты сообщили о минировании. Самолет успешно приземлился, информация о минировании не подтвердилась", - отметила представитель пресс-службы.

По ее словам, сейчас проверяется багаж пассажиров, они проходят повторный досмотр. "После завершения всех необходимых процедур самолет вылетит по маршруту", - проинформировали в аэропорту.

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