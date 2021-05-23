В аэропорту Минска задержали основателя NEXTA Романа Протасевича

МИНСК, 23 мая. /ТАСС/. Бывший главный редактор и один из основателей Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич задержан в Минске на борту самолета авиакомпании Ryanair, совершившего экстренную посадку в белорусской столице. Об этом сообщает в воскресенье Telegram-канал незарегистрированного Минюстом Белоруссии правозащитного центра "Весна".

Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии подтвердило в своем Telegram-канале задержание Протасевича в национальном аэропорту Минска. "Основатель телеграм-канала NEXTA Протасевич задержан в аэропорту Минска", - отмечается в сообщении.

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, приземлился в национальном аэропорту Минска после получения сообщения о минировании борта. Как сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта, пилоты сообщили о минировании. Самолет успешно приземлился, информация о минировании не подтвердилась.

В Верховном суде Белоруссии 20 октября 2020 года сообщили, что Telegram-канал NEXTA и его логотип признаны в республике экстремистскими материалами, а в отношении его основателя Степана Путило и бывшего главного редактора Романа Протасевича выдвинуты обвинения в организации массовых беспорядков и групповых действий, сопряженных с неповиновением законным требованиям представителей власти, а также в возбуждении социальной вражды и розни. В феврале 2021 года Белоруссия направила в Польшу документы на экстрадицию Путило и Протасевича. КГБ Белоруссии также внес их в список физических лиц, причастных к терроризму. В соответствии со статьей 293 УК Протасевичу может грозить до 15 лет лишения свободы.

Протасевич и Путило в 2015 году создали в YouTube канал Nexta, а в 2017 году начали вести канал в Telegram. После 9 августа 2020 года, когда в Белоруссии прошли президентские выборы, их Telegram-канал стал одной из основных площадок для противников избранного главы государства.