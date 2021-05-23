Глава МИД Франции заявил, что пропавший в Мали журналист стал заложником террористов

ПАРИЖ, 23 мая. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что пропавший в Мали журналист вероятнее всего находится в плену у одной из террористических группировок. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье в эфире радиостанции RTL.

"Все заставляет нас думать, что он заложник одной из групп джихадистов", - отметил министр. По его словам, власти делают все необходимое, чтобы помочь журналисту.

Ранее сообщалось, что национальная антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование из-за похищения в Мали журналиста Оливье Дюбуа. О его похищении террористами ранее сообщил генеральный секретарь НПО "Репортеры без границ" Кристоф Делуар. Он в своем заявлении сослался на появившееся в интернете видео, на котором Дюбуа утверждает, что его похитила группировка "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин". Она была создана весной 2017 года и связана с террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ).