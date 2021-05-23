СМИ: команду принять в Минске "заминированный" самолет Ryanair дал лично Лукашенко

МИНСК, 23 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично дал команду принять в Минске самолет авиакомпании Ryanair, в отношении которого поступило сообщение о минировании. Об этом сообщило в воскресенье агентство БелТА со ссылкой на Telegram-канал "Пул Первого", близкий к администрации белорусского лидера.

БелТА также сообщает, что по поручению Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель. Сейчас МиГ-29 дожидается, пока завершатся необходимые проверочные мероприятия, чтобы сопроводить самолет до границы с Литвой, передает агентство.

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, приземлился в воскресенье в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании борта. По данным пресс-службы аэропорта, пилоты сообщили о минировании, самолет успешно приземлился, информация о минировании не подтвердилась. После этого была проведена проверка багажа, а также повторный досмотр пассажиров.

На борту этого самолета был задержан Роман Протасевич - бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским.