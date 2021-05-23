Минобороны Белоруссии подтвердило, что для сопровождения лайнера Ryanair был поднят МиГ-29

МИНСК, 23 мая. /ТАСС/. Дежурный экипаж истребителя МиГ-29 Вооруженных сил Белоруссии был поднят в воздух для сопровождения экстренно севшего в национальном аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair. Об этом сообщил в воскресенье начальник Главного штаба - первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Андрей Гурцевич.

"После того, как командир данного гражданского судна (Ryanair - прим. ТАСС) принял решение осуществить посадку на запасном аэродроме (Минск-2) и развернул самолет в направлении Минска, было принято решение и поднят в воздух дежурный экипаж МиГ-29 с аэродрома Барановичи (Брестская область)", - приводит слова Гурцевича Telegram-канал пресс-службы Минобороны Белоруссии.

Первый замкомандующего проинформировал, что, "получив информацию о наличии в воздушном пространстве [Белоруссии] гражданского воздушного судна с возможным минированием, решением оперативного дежурного Центрального командного пункта дежурные силы по противовоздушной обороне были приведены в готовность №1". "Это делается для того, чтобы оценить обстановку и в дальнейшем принять правильное решение", - пояснил Гурцевич. По его словам, дежурный экипаж МиГ-29 получил задачу "осуществлять контроль и в случае необходимости оказать помощь гражданскому судну осуществить безопасную посадку на аэродром Минск-2". После того, как гражданское судно осуществило посадку, дежурный экипаж, выполнив задачу, осуществил посадку на аэродроме базирования, сказал представитель ВВС и войск ПВО.

Гурцевич также заявил, что Военно-воздушные силы и войска ПВО "всегда готовы отразить любую угрозу в воздушном пространстве, но при этом всегда готовы оказать помощь любому воздушному судну в случае бедствий либо каких-либо форс-мажорных обстоятельств".

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, в воскресенье приземлился в национальном аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве. Самолет успешно совершил посадку, информация о минировании не подтвердилась.

В Минске уточнили, что на борту этого самолета находился разыскиваемый белорусскими властями один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Сообщается, что он задержан сотрудниками правоохранительных органов.