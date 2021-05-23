Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в Минске.
На борту находился бывший главный редактор и один из основателей Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. Его задержали.
Что известно о произошедшем - в материале ТАСС.
- Примерно после 14:00 мск в пресс-службе аэропорта Минска заявили об экстренной посадке самолета Ryanair, который следовал по маршруту Афины - Вильнюс.
- По данным FlightRadar, он пролетел почти над всей территорией западной части Белоруссии и недалеко от границы с Литвой повернул в сторону Минска.
- Согласно информации пресс-службы аэропорта, пилоты сообщили о минировании и самолет успешно приземлился. Информация о минировании не подтвердилась.
- Однако оператор международных аэропортов Литвы сообщил, что самолет совершил экстренную посадку из-за конфликта между пассажиром и одним из членов экипажа. Причину конфликта там не уточнили.
- По данным Минобороны Белоруссии, для сопровождения самолета подняли в воздух дежурный экипаж истребителя МиГ-29.
- Как уточнили в аэропорту Минска, на борту находились 123 пассажира. Согласно последним данным, они - в транзитной зоне, где проходят досмотр Cлужбой авиационной безопасности.
-
МИД Литвы потребовал незамедлительно отпустить самолет. В ведомство вызвали временного поверенного в делах Белоруссии в Литве.
В чем обвиняют Протасевича
- В Верховном суде Белоруссии 20 октября 2020 года сообщили, что Telegram-канал NEXTA и его логотип признаны в республике экстремистскими материалами, а в отношении его основателей Степана Путило и Романа Протасевича выдвинуты обвинения в организации массовых беспорядков и групповых действий, сопряженных с неповиновением законным требованиям представителей власти, а также в возбуждении социальной вражды и розни.
- В феврале 2021 года Белоруссия направила в Польшу документы на экстрадицию Путило и Протасевича.
- КГБ Белоруссии также внес их в список физических лиц, причастных к терроризму.
- В соответствии со статьей 293 УК Протасевичу может грозить до 15 лет лишения свободы.