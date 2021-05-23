Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в Минске.

На борту находился бывший главный редактор и один из основателей Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. Его задержали.

Что известно о произошедшем - в материале ТАСС.

Примерно после 14:00 мск в пресс-службе аэропорта Минска заявили об экстренной посадке самолета Ryanair, который следовал по маршруту Афины - Вильнюс .

Ryanair, который следовал по маршруту . По данным FlightRadar, он пролетел почти над всей территорией западной части Белоруссии и недалеко от границы с Литвой повернул в сторону Минска .

. Согласно информации пресс-службы аэропорта, пилоты сообщили о минировании и самолет успешно приземлился. Информация о минировании не подтвердилась .

. Однако оператор международных аэропортов Литвы сообщил, что самолет совершил экстренную посадку из-за конфликта между пассажиром и одним из членов экипажа . Причину конфликта там не уточнили.

. Причину конфликта там не уточнили. По данным Минобороны Белоруссии, для сопровождения самолета подняли в воздух дежурный экипаж истребителя МиГ-29 .

. Как уточнили в аэропорту Минска, на борту находились 123 пассажира . Согласно последним данным, они - в транзитной зоне, где проходят досмотр Cлужбой авиационной безопасности.

. Согласно последним данным, они - в транзитной зоне, где проходят досмотр Cлужбой авиационной безопасности. МИД Литвы потребовал незамедлительно отпустить самолет. В ведомство вызвали временного поверенного в делах Белоруссии в Литве.

В чем обвиняют Протасевича