Лидер Литвы считает, что самолет Ryanair принудили к посадке в Минске

ВИЛЬНЮС, 23 мая. /ТАСС/. Самолет компании Ryanair, среди пассажиров которого находился Роман Протасевич, бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA, был принужден к экстренной посадке в Минске. Такую версию изложил в воскресенье президент Литвы Гитанас Науседа, сообщила его пресс-служба.

"Подчиненные белорусскому режиму службы насильно заставили приземлиться в Минске следовавший в Вильнюс пассажирский самолет", - заявил Науседа. В связи с этим президент выступил с обращением к международным структурам: "Обращаюсь к союзникам по НАТО и в ЕС с призывом незамедлительно отреагировать на угрозу международной гражданской авиации со стороны белорусского режима".

Науседа также выступил с требованием освободить Протасевича, задержанного после приземления самолета в Минске. "Требую немедленного освобождения задержанного лица, чтобы он мог продолжить поездку в Вильнюс", - сказал литовский лидер.

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в столицу Литвы, приземлился в национальном аэропорту Минска. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, это произошло после получения сообщения пилотов о минировании борта. В эфире литовского национального радио LRT представитель госкомпании Lietuvos oro uostai Лина Бейшене заявила, что информацией о бомбе на борту лайнера представители гражданской авиации Литвы не располагают, а причиной посадки в Минске стал конфликт в полете между одним из пассажиров и членом экипажа, обстоятельства которого она не уточнила.